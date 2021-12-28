وزير الرياضة يعلن انطلاق سلسلة من البطولات الدولية في لعبة الإسكواش

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن سلسلة بطولة "سوديك الدولية للإسكواش" للناشئين والناشئات يتم تنظيمها استكمالاً لجهود الوزارة في توسيع قاعدة ممارسة لعبة الإسكواش، وزيادة قوة المنافسة لخلق أجيال جديدة تساهم في رفع اسم مصر بالمحافل الدولية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل انطلاق أكبر سلسلة من البطولات الدولية في لعبة الإسكواش للناشئين والناشئات، وذلك بحضور المهندس ماجد شريف المدير التنفيذي لشركة سوديك و يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والمستشار أحمد مدين مدير عام البطولة، والمستشار محمد سري عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، وعمرو شبانة المستشار الفني لشركة سوديك.

وتأتي إقامة البطولة ضمن أجندة البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية التي تنظمها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بالتوسع في إقامة أحداث السياحة الرياضية تنشيطاً للسياحة ودعماً لرؤية الوزارة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية على مستوى الجمهورية.

وأكد صبحي أن الوزارة ترتكز محاور استراتيجيتها على أهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة ومشروعات دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات النشء والشباب، ومواكبة متغيرات المجتمع وتشجيع ممارسة الرياضة على نطاق أوسع، واكتشاف أصحاب الموهبة الرياضية، ورعايتهم وتنمية القدرات البدنية والنفسية والعلمية والاجتماعية لتحقيق الريادة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف صبحي أن السياحة الرياضية تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار لاسيما وأن مصر أصبحت واحدةً من أفضل دول العالم جذباً للسائحين، ورغم كل التحديات التى واجهت العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا لكن استطاعت الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية على أرضها.

من جانبه، قال المهندس ماجد شريف المدير التنفيذي لشركة سوديك إن بطولة سوديك الدولية للإسكواش تشهد إقبالاً كبيراً من خلال تنظيم معسكرات دولية وخارجية على أعلى مستوى بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين.

من جهته، أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الةهلي المصري أن التعاون المثمر الدائم مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأبطال الرياضيين، واكتشاف المواهب الجديدة في الألعاب الرياضية، الأمر الذي أدى إلى التطوير والارتقاء بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج والمشروعات الرياضية والشبابية.

واختتم المؤتمر بتكريم بعض النماذج المضيئة من النشء والناشئات في لعبة الإسكواش وهم مايا غندور الحاصلة على المركز الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة الدولية، و نور علي غنيم الحاصلة على المركز الثالث بطولة سوديك الدولية للإسكواش، ومحمد أحمد الحاصل على المركز الثالث ببطولة سوديك الدولية.