محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور «الفريق كمال عامر» (صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقًا"، رافقه خلال الجولة اللواء محمد كيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية حريصة على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وإحدى المشروعات التي حظيت بها محافظة الجيزة وأهمها محور الفريق كمال عامر والذي يربط حركة السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة لموااجهة أزمات التكدس المرورية.

وأكد المحافظ أنه سوف يتم تدعيم مسار المحور بعددِ من كباري المشاه لخدمة المواطنين والمنشآت والمدارس الموجودة علي جانبي مساره وكذا تنفيذ الدورنات الموجودة أسفل المسار طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

لافتاً إلى أنه سيتم استغلال الباكيات الموجودة أسفل الكوبري في إنشاء مواقف حضارية وساحات انتظار لخدمة المواطنين لمنع إنتظار السيارات بنهر الطريق.

شملت جوله محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير مسار محور الفريق كمال عامر بدءاً من منطقة نصر الدين وحتي ميدان الحسينية والتي شدد خلالها المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم لعدم إعاقة الحركة المرورية.



كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بتدعيم الشارع بأعمدة إنارة حديثة وتقليص مساحة أرصفة المشاة خاصة بالمناطق المجاورة لمطالع ومنازل الكوبري لتحقيق المرونة اللازمة لقائدي المركبات وكذا رفع كفاءة الأسوار الموجودة بشارع ترعة الزمر لكي تتكامل أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود منصور مستشار رئيس جهاز التعمير والأستاذ محمد نور رئيس حي العمرانية والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

