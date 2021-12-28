أبرزها الكسوف والخسوف.. «الإفتاء»: 4 صلوات نوافل تجوز فيها صلاة الجماعة

تلقت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأسئلة خلال البث المباشر الذي تجريه على صفحتها من الأحد حتى الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول العبادات والمعاملات اليومية التي تهم المواطن والمتعلقة بكافة نواحى الحياة، وتشغل ذهنه.

ومن بين تلك الأسئلة التي وردت إلى الدار من سائل يقول: «أحب صلاة الجماعة، وأحيانًا كثيرة أصلي النوافل مع أصدقائي في جماعة فهل يجوز ذلك؟، علما بأن أحد زملائي في العمل أنكر ذلك وقال إنه لا يجوز.

من جانبها، أجابت الإفتاء، قائًلة: «صلاة الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت، وهي كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح، وما عدا ذلك من صلوات فهو محل خلاف بين العلماء»؟

ونوهت الدار بأن القَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ: «وغاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ، فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه».

حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

وفي ذات السياق، استقبلت الدار سؤالا آخر عبر البث المباشر من سائل يقول: «توفيت زوجتى وأنجبت منها أولاد، وكان لها أخت لم يسبق لها الزواج وتقدمت لخطبها والزواج منها حتى تقوم بتربية الأولاد، فهي أولى من أي واحدة أخرى، فهل يجوز لى أن أتزوج في بدون انتظار عدة؟».

وردت الدار: «ما جاء في الشرع الحنيف أنّه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها ولا يلزمه عدة، وكلّ ذات رحم مَحْرمٍ منها لا يجوز الجمع بينهما لو كانت على قيد الحياة في عصمة زوجها».