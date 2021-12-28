الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبرزها الكسوف والخسوف.. «الإفتاء»: 4 صلوات نوافل تجوز فيها صلاة الجماعة

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة

تلقت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأسئلة خلال البث المباشر الذي تجريه على صفحتها من الأحد حتى الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول العبادات والمعاملات اليومية التي تهم المواطن والمتعلقة بكافة نواحى الحياة، وتشغل ذهنه.

ومن بين تلك الأسئلة التي وردت إلى الدار من سائل يقول: «أحب صلاة الجماعة، وأحيانًا كثيرة أصلي النوافل مع أصدقائي في جماعة فهل يجوز ذلك؟، علما بأن أحد زملائي في العمل أنكر ذلك وقال إنه لا يجوز.

من جانبها، أجابت الإفتاء، قائًلة: «صلاة الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت، وهي كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح، وما عدا ذلك من صلوات فهو محل خلاف بين العلماء»؟

 ونوهت الدار بأن القَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ: «وغاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ، فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه».

 

حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

وفي ذات السياق، استقبلت الدار سؤالا آخر عبر البث المباشر من سائل يقول: «توفيت زوجتى وأنجبت منها أولاد، وكان لها أخت لم يسبق لها الزواج وتقدمت لخطبها والزواج منها حتى تقوم بتربية الأولاد، فهي أولى من أي واحدة أخرى، فهل يجوز لى أن أتزوج في بدون انتظار عدة؟». 

وردت الدار: «ما جاء في الشرع الحنيف أنّه بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها ولا يلزمه عدة، وكلّ ذات رحم مَحْرمٍ منها لا يجوز الجمع بينهما لو كانت على قيد الحياة في عصمة زوجها».

حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها دار الافتاء المصرية العبادات والمعاملات الحياة صلاة الجماعة صلاة الكسوف والخسوف الاستسقاء والتراويح صلاة النوافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

وزير التعليم ردا على هجوم النواب: أدعو نفسى للقاء شهرى داخل البرلمان

الرئيس السيسى يعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

السعداوى: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «مصر للألومنيوم» بطاقة إنتاجية 750 ألف طن

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021

إسرائيل تقلص فترة انتظار الجرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر