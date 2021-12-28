داعية بالأوقاف: 5 آيات يجبر الله بها الخواطر ويفرج الكروب

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الإمام الحسن البصري تربى في بيت النبي عليه السلام، وأرضعته أم سلمة زوجة النبي عليه السلام.

وأضاف في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن الإمام الحسن البصري ينقل لنا سر عجيب بآيات من القرآن الكريم، في كشف الهموم والكروب، وكشف الأحزان.

وتابع أن الإمام البصري، قال إن هذه الآيات فيها وعد بالجبر لكل مكسور والفرج، ولكل مكروب، وكما يقول الإمام الحسن البصري بنص كلامه من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد كلها كشفها الله عنه، لأنه قد وعد وحكم فيهن وحكم الله لا يبطل ولا يخلف الله وعده.

وأشار إلى أن الإمام الحسن البصري يتعجب من أي إنسان تثاقلت عليه أي نوع من أنواع الهموم أن تمر عليه هذه تلك الآيات بدون أن يقولها ويتضرع إلى الله بها من أجل أن ينفك كربه ويزيل همه.

وأوضح أن هذه الآيات وردت في خمس مواضع من سور القرآن الكريم، وهى: