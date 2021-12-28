الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية التعاون العسكري مع لبنان

الرئيس العراقى مع
الرئيس العراقى مع وزير الدفاع اللبنانى

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيانها اليوم، أن الرئيس صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، مشيرة إلى أن الوزير اللبنانى نقل تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس صالح، فيما حمل الرئيس صالح، الوزير تحياته إلى الرئيس عون.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لبيان الرئاسة العراقية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية، وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة في هذا الصدد، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أشاد الوزير اللبنانى موقف العراق المساند إلى الشعب اللبناني، والداعم لإرساء استقراره، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات.

وأكد وزير الدفاع اللبنانى التزام بلاده بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة.

الرئيس العراقي العراق وزير الدفاع اللبناني التعاون العسكرى لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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