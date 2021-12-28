«المنظف اللطيف والترطيب اليومي».. نصائح للوقاية من حب الشباب

موازنة إنتاج زيت بشرتك أمر ضروري للوقاية من حب الشباب، إذ يمكن لمكونات مثل حمض الساليسيليك والريتينول أن تقلل من ظهور البثور، وفقا لموقع «insider».

المنظف اللطيف والترطيب اليومي يوقف البثور قبل أن تبدأ



عندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية والبثور قد تكون عادتك الأولى هي الحفاظ على وجهك جافًا قدر الإمكان، ولكن هذا يمكن أن يسبب في الواقع المزيد من حب الشباب.

وللتخلص من البثور وتقليل حب الشباب اعمل على موازنة إنتاج زيت بشرتك، ويمكن أن تساعد المكونات التي تقاوم حب الشباب مثل حمض الساليسيليك والمنظفات اللطيفة والمرطب المناسب، فالمنظفات اللطيفة التي تترك بشرتك ناعمة تفعل أكثر من الصابون الكاشطة الذي يترك بشرتك جافة.



الصابون والمنظفات القاسية التي تترك بشرتك جافة ومزعجة بعد الاستخدام يمكن أن تهيج بشرتك، ما قد يؤدي إلى المزيد من حب الشباب، لذا ينصح أطباء الجلد باستخدام منظف لطيف بدلاً من ذلك.

ولاختبار ما إذا كان المنظف مناسبًا لك، تحسس بشرتك بعد الغسيل.

استخدام مكونات مكافحة حب الشباب

ويمكن لحمض الساليسيليك والريتينول أن يقلل الالتهاب وحب الشباب، حيث أن الغسل اللطيف الذي يحتوي على حمض الساليسيليك يمكن أن يقلل الالتهاب والتهيج، كما يعالج حمض الساليسيليك المسام المسدودة ويقلل من ظهور حب الشباب دون حرق الجلد.

ويمكن أن تؤدي إضافة الريتينول بعد التنظيف ليلاً إلى تقليل ظهور حب الشباب عن طريق زيادة معدل دوران الخلايا الطبيعي لبشرتك، حيث يعمل الريتينول كمقشر كيميائي يفتح المسام.

وإذا كنت تتطلع إلى إضافة الريتينول إلى روتينك، فمن المهم أن تبدأ ببطء، حيث يمكن أن تسبب تهيجًا وجفافًا في البداية، وتأكد من استخدام كمية بحجم حبة البازلاء لوجهك بالكامل واتبع الريتينويد مع مرطب جيد.

فيمكن أن يقلل الترطيب المناسب من إنتاج الدهون في بشرتك ويمنع انسداد المسام، واستكمل روتين العناية ببشرتك باستخدام المرطب المناسب.

كما يوصي باستخدام مرطب جل لأنواع البشرة الدهنية، مثل مرطب الوجه.