هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عدد قياسي من الوافدين في 2021

كشفت إحصائيات في إسرائيل عن ارتفاع معدل الهجرة إلى تل أبيب بنسبة 30% خلال العام الجاري، إذ تم استقبال 27050 مهاجرًا جديدًا من كافة أنحاء العالم خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بالعالم الماضي الذي استقبلت فيه 21820 مهاجرًا.

وأوضحت الإحصائيات أن إسرائيل استقبلت 4 آلاف مهاجرًا من الولايات المتحدة، وهو ما بيعد رقمًا قياسيًا في عدد المهاجرين الأمريكيين إلى تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية.

30% زيادة في عدد المهاجرين إلى إسرائيل

وبلغت الهجرة من الولايات المتحدة زيادة بنسبة 30% عن عام 2020، خاصةً أن ذلك يعد أعلى عدد سنوي للوافدين الجدد من الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973.

وأوضحت الإحصائيات أن هناك 400 مهاجرًا وصلوا إلى إسرائيل من كندا، أواخر العام الجاري، وبذلك يصل العدد الإجمالي المتوقع للمهاجرين الجدد من أمريكا الشمالية في عام 2021 إلى أكثر من 4400.

وتظهر أرقام الهجرة أيضًا قفزة بنسبة 40% في الهجرة من فرنسا خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2020، إذ وصل 3500 يهودي فرنسي، وهو أكبر عدد من المهاجرين الفرنسيين خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضحت الإحصائيات الإسرائيلية حول معدل الهجرة لعام 2021، إن عدد المهاجرين من روسيا بلغ 7500، بزيادة بلغت 10% عن العالم الماضي، ووصول 3 آلاف مهاجر من أوكرانيا، بزيادة 5%، و1636 مهاجرًا من إثيوبيا كجزء من عملية «تسور إسرائيل» لاستقدام يهود الفلاشا.

زيادة هجرة الشباب اليهود

وأوضحت الإحصائيات تزايد الهجرة بين جيل الشباب أيضًا، حيث كان 55% أي 14620 مهاجرًا – لهذا العام أقل من 35 عامًا، بالإضافة إلى أن 16.5% منهم تتراوح أعمارهم بين 36 عامًا و50 عامًا، وكذلك 13.6% أعمارهم ما بين 51 عامًا و64 عامًا.

وجاءت تل أبيب في المرتبة الأولى للمدن التي استقبلت مهاجرين في إسرائيل، إذ أن 2870 مهاجرًا اختاروا العيش فيها، تليها القدس التي اختارها 2760 مهاجرًا للعيش داخلها.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المهاجرين إلى إسرائيل هذا العام كان بينهم الكثير من أصحاب المهن المختلفة، فمثلا هناك 1100 طبيب ومساعد طبي متخصص انضموا إلى جهاز الصحة الإسرائيلي، و1670 مهاجرًا يعملون في مجالات التكنولوجيا والهندسة، و960 مهاجرًا من مجالات المحاسبة والقانون، و750 مهاجرًا يعملون في مهنة التعليم.