الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلين ترحب بحكم الدستورية بخصوص حماية المعاقين حال عدم كفاية الموارد الطبية

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ

 رحب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بحكم المحكمة الدستورية الاتحادية الصادر اليوم الثلاثاء والذي يلزم الهيئة التشريعية بأن توفر "دون إبطاء" احتياطات لحماية أصحاب الإعاقات حال عدم كفاية قدرات القطاع الطبي في ظل الجائحة.


وكتب الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تويتر أنه يرحب "بشكل صريح" بحكم المحكمة وقال إن "أصحاب الإعاقات يحتاجون أكثر من كل الآخرين إلى الحماية من قبل الدولة، ولاسيما الحق (في الحماية) في حالة الفرز. لكن الواجب الآن منع حالة الفرز عبر تدابير حماية فعالة
وتطعيمات".


ويطلق على هذه الحالة اسم حالة فرز المصابين التي تعطي أولوية لعلاج فئات معينة حال عدم توافر ما يكفي من الموارد لعلاجهم جميعا.


يذكر أن حالة فرز المصابين بالألمانية مشتقة من فعل بالفرنسية يعني يفرز أو ينتقي، وهي تصف حالة يتعين على الأطباء فيها أن يقرروا من عليهم إنقاذه ومن لا، على سبيل المثال، عندما يكون لديهم عدد زائد عن الحد من مرضى كورونا في المستشفيات مع عدم وجود أسرة كافية في أقسام الرعاية
المركزة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن على النواب أن يتبعوا في أوقات الجائحة واجب التصرف الذي يلزمهم به القانون الأساسي.


وأضافت المحكمة أن واجب التصرف الملقى على عاتق النواب ينبع من تكليفهم بحماية الناس بسبب وجود خطر يهدد الحياة التي تمثل حقا رفيع المكانة يحميه القانون.


ورأت المحكمة أن الهيئة التشريعية خالفت هذا الواجب لأنها لم تتخذ الاحتياطات المناسبة مشيرة إلى أن الهيئة أمامها فسحة للتقييم والتقدير وتنفيذ الاحتياطات.


كان تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات والتاريخ المرضي تقدموا بشكوى دستورية أعربوا فيها عن تخوفهم من أن يتخلى عنهم الأطباء في حال عدم وجود تعليمات ملزمة، وقد أعطت لهم أعلى محكمة ألمانية بموجب هذا الحكم الحق في أخذ الأولوية في العلاج في هذه الحالة.


وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عندما يصبح من غير الممكن أن يتوافر للجميع موارد العلاج من طب الرعاية المركزة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فإنه لا ينبغي إهمال أحد بسبب الإعاقة خلال توزيع هذه الموارد.
 

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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