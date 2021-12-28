السيسى يوجه بتخصيص 200 مليون جنيه لتمويل العارضين بـ«الحرف التراثية» فى أسوان

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إعادة إحياء الحرف والصناعات التراثية والتقليدية وإتاحة الفرصة للمواطنين؛ للوصول إلى هذه المنتجات من خلال المعارض المتخصصة ومنافذ البيع.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال جولته مساء، اليوم الثلاثاء، داخل معرض الحرف التراثية في أسوان، بما شهده من معروضات، مبديا إعجابه بألوانها المميزة، داعيا المنتجين إلى الاستمرار في الحفاظ على جودة تلك المنتجات وتميزها.

ووجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من "صندوق تحيا مصر" تضاف إلى ما تقدمه الحكومة من جهود في هذا الشأن لتمويل مشاركة العارضين لمدة عامين في المعرض المقام بمدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على أهمية إعطاء قوة دفع للمنتجات التراثية التي تتميز بها الدولة المصرية ودعم تطوير تلك المنتجات للحفاظ عليها، مؤكدا أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه وإعطائه قوة دفع لأن الأمر يتعلق بتاريخنا وعلينا الحفاظ عليه.

وطالب الرئيس، العارضين بالاهتمام بالجودة العالية لمنتجاتهم للوصول والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه سيشتري بعض هذه المنتجات لتقديمها كهدايا لضيوف مصر.

واستفسر الرئيس عن طلبات العارضين، مبديا كل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب لهم للحفاظ على هذه الصناعات وتطويرها .

وأكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة بشكل كبير بالتراث، وقال "نسعى لأن تكون مدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى، وأن تبدأ قوية بمشاركة مجموعة من المحترفين لأن الفرصة ليست تحقيق مكسب مادي وإنما تحقيق مكسب لتاريخ مصر"، مضيفا: "نريد إحياء التراث بأناس محترفين ومتمكنين".

ونوه الرئيس بأن مدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة بها أماكن واسعة تستوعب الكثير من المنتجين بمعروضاتهم التراثية عالية الجودة .

ووعد الرئيس السيسي المشاركين بمعرض الحرف التراثية في أسوان بإقامة معرض دائم لهم.