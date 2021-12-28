أبراج محظوظة في الحياة المهنية لعام 2022.. هل برجك منهم؟

اقترب العام من نهايته، مما يعني أن كل برج حريص على البدء في قائمة أهدافه لعام 2022، في حين أن الأهداف الفردية لكل شخص للأيام الـ 365 القادمة قد تختلف، إلا أن هناك ثلاث علامات على وجه الخصوص ستركز بشكل أساسي على النمو الوظيفي هذا العام، وفقا لموقع Bustle.



برج الجوزاء

لقد مررت بالكثير من النجاح المكتشف حديثًا في حياتك المهنية منذ 28 ديسمبر 2021 ، ولن يتباطأ النمو الذي لاحظته في أي وقت قريبًا، مع استمرار كوكب المشتري في شق طريقه عبر منزلك العاشر، ستصل صورتك العامة ومهنتك إلى آفاق جديدة .

الحمل



بمجرد أن ينتقل كوكب المشتري إلى برج الحمل في 10 مايو، ستصبح رؤيتك أكثر وضوحًا، وستوجه العديد من مساعيك المهنية الجديدة نحو صداقاتك وتحالفاتك، من الضروري عدم إهمال علاقاتك مع نجاحك المكتشف حديثًا ، وفي الفترة ما بين 10 مايو و 28 يوليو، ستجد أخيرًا طريقة لمزج الاثنين.

السرطان



لقد كان هناك الكثير من النجاح في البناء البطيء في حياتك المهنية منذ ربيع 2021 ، ولكن هذا هو العام الذي ستبدأ فيه حقًا في ملاحظة أن الأمور تبدأ في الإقلاع، بينما يشق كوكب المشتري طريقه عبر البيت التاسع للروحانيات لديك، ستتم مطالبتك بتوسيع عقلك وآفاقك من أجل الاستعداد للرؤية المتزايدة التي ستختبرها بمجرد انتقال المشتري إلى منزلك العاشر من حياتك المهنية وصورتك العامة على 10 مايو.

خلال هذا الوقت ستشهد الكثير من النمو السريع في مهنتك، لدرجة أنها قد تكون مربكة بعض الشيء، ونظرًا لأن الطاقة التوسعية لكوكب المشتري ليس لها حدود، سيكون من المهم أن تسرع نفسك حيث تبدأ الفرص الجديدة في الظهور بسرعة في طريقك، فلا داعي للقلق.

الحوت

نظرًا لأن كوكب المشترى، حاكم الرسم البياني الخاص بك، يشق طريقه من خلال أول منزل، فلن تواجه الكثير من النمو الشخصي فحسب، بل ستعكس حياتك المهنية هذا أيضًا، كوكب المشتري لا يحكم منزلك الأول فحسب، بل يحكم منزلك العاشر من حياتك المهنية، لذلك عندما تعطي الأولوية للتوسع الداخلي، فإنه ينعكس في مساعيك العامة، فقد يكون هناك أيضًا شيء لا تراه بوضوح بالضرورة، لذا تأكد من التحقق جيدًا من أي فرص تأتي في طريقك خلال هذا الوقت

بغض النظر عن كل ذلك، فإن عبور كوكب المشتري لمنزلك الأول سيكون مفيدًا بشكل لا يصدق لك هذا العام، وبمجرد انتقاله إلى بيتك الثاني من المال والموارد في 10 مايو، سيبدأ أيضًا في التأثير بشكل إيجابي على مواردك المالية أيضًا.