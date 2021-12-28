الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تبهر متابعيها عبر «إنستجرام»

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها منذ قليل، بإطلالة كاجوال من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت “الزاهد” بملابس رياضية عبارة عن بنطلون رياضي وتيشرت وجاكيت جينز، واكملت إطلالتها بمكياج هادي وشعر كيرلي.

وتستعد هنا الزاهد لعرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “انا وهي”.

ويشاركها في البطولة الفنان أحمد حاتم وأشرف عبدالباقي، ومحمود البزاوي وميريهان حسين، وسلوى محمد علي، وعارفة عبدالرسول، ندا عادل، أحمد عناني ومحمد الصاوي، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

 

قصة مسلسل أنا وهي
 وتدور أحداث مسلسل أنا وهي في إطار كوميدي حول بطلي العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد الذين يعانيان من مشكلات نفسية كما أظهر البرومو الرسمي للمسلسل، فهنا الزاهد تمتلك عقدة من التعامل مع الرجال، أما أحمد حاتم يعاني من التخيلات والهلاوس.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي بطولة هنا الزاهد
ومن المقرر عرض مسلسل هنا الزاهد وأحمد حاتم، علي  قناة CBC بداية  من يوم السبت المقبل 1 يناير، وسيعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، كما يعرض عبر شاشة قناة cbc drama الساعة الحادية عشر مساءً.

أعمال تجمع أحمد حاتم وهنا الزاهد
يذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم شاركا معا في أكثر من عمل فني قبل «أنا وهي»، مثل فيلم «قصة حب» الذي جمعهما عام 2019، وفيلم «الغسالة» الذي شاركا فيه عام 2020، بجوار الفنان محمود حميدة.

كما تعاون «حاتم» مع «هنا» في إحدى حكايات مسلسلها «حلوة الدنيا سكر»، والتي جاءت بعنوان «لو كنت يوم أنساك»، إذ خاضت «هنا» من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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