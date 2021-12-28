تونس تسجل 4 إصابات جديدة بمتحور «أوميكرون»

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بتونس، محجوب العوني، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بمتحور «أوميكرون» سريع الانتشار في البلاد، وجميعها وافدة من خارج البلاد.



وأضاف «العوني»، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن نتائج التقطيع الجيني الذي أجراه معهد «باستور» خلال اليومين الأخيرين لأربع حالات وافدة أثبتت أنها مصابة بمتحور «أوميكرون».



وأوضح، أن هذه الحالات الحاملة للفيروس تعود لأربعة مسافرين وفدوا إلى تونس مؤخرًا، مؤكدًا أن الفرق الصحية رصدت حالات الإصابة المذكورة خلال إجرائها لعمليات التحليل السريع، لافتًا إلى أن السلطات الصحية وجهت جميع الحالات الحاملة للفيروس إلى مركز للحجر الصحي الإجباري، حيث تخضع للمراقبة الطبية ثم رفعت عينات من الفيروس لإجراء التقطيع الجيني الذي أكدت نتيجته أن الحالات الأربع جميعها مصابة بمتحور «أوميكرون».



ورجح إمكانية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بمتحور «أوميكرون»، مؤكدًا أن معهد «باستور» يواصل إجراء عمليات التقطيع الجيني لعينات مرفوعة من أشخاص يشتبه في إصابتهم بالمتحور شديد الانتشار.



يُشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بهذا المتحور بلغ 10 حالات بعد أن رصدت الفرق الصحية في وقت سابق 6 إصابات.



وفيما أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تطعيم 242 ألفًا و610 أشخاص ضد فيروس كورونا بـ355 مركزًا، وذلك خلال اليوم الثامن للتلقيح المكثف.

وقد حصلت ولاية «صفاقس» على النصيب الأوفر من عمليات التلقيح بـ20 ألفًا و262 عملية تلقيح، تليها ولاية «نابل» بـ19 ألفًا و243 عملية تلقيح، في حين لم يتجاوز عدد عمليات التلقيح 2182 عملية بولاية «تطاوين».

وكان رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوصول إلى هدف تطعيم أكثر من 300 ألف شخص خلال اليوم الثامن للتلقيح سيمكن من بلوغ مستوى مطمئن لحملة التلقيح.