الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استعدادًا للاحتفال برأس السنة الجديدة.. اليابان تدعو المواطنين لتوخى الحذر

اليابان
اليابان

دعت السلطات اليابانية المواطنين إلى توخي الحذر من انتشار فيروس كورونا، مع الاستعداد للاحتفال بالعام الجديد 2022.


وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، في نشرته الإنجليزية اليوم، أن هذه الدعوة جاءت في الوقت الذي يتم فيه تأكيد اكتشاف إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في المطارات والمجتمعات.


وأوضح، أن القطارات والطائرات تشهد ازدحاما بالمسافرين العائدين إلى مدنهم لقضاء عطلات رأس السنة الجديدة، حيث حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من أن الوقت الحالي ليس وقت التراخي.


وأضافت «كويكي»: «يجب أن نعي أن انتقال العدوى بالمتحور أوميكرون فيما بين المجتمعات قد تحدث بوتيرة متسارعة بسبب حركة المواطنين خلال العطلة"، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يحدث انتشار سريع ومفاجئ».


وعلى صعيد متصل، تم اكتشاف إصابات بالمتحور «أوميكرون» انتقلت عدواها محليًا في 7 محافظات يابانية من بينها العاصمة طوكيو وأوكيناوا، حيث جرى رصد أول مجموعة من الإصابات التي انتقلت عدواها محليا يوم الثلاثاء في دار لرعاية المسنين في محافظة أوساكا.


وحذر خبراء الصحة من أن الانتشار السريع للمتحور قد يضع نظام الرعاية الصحي تحت ضغط شديد، وذلك على الرغم من التقارير العالمية التي تشير إلى أن المتحور أقل ميلا لأن يتسبب في الإصابة بأعراض شديدة من المرض.


وتقوم الحكومة اليابانية حاليا بتوزيع جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على العاملين بالمجال الطبي، وسيكون كبار السن هم الفئة القادمة ذات الأولوية في تلقي الجرعات المعززة.


ويخطط المسئولون اليابانيون للسماح بتقليص الحد الأدني للفاصل الزمني بين تلقي الجرعة الثانية والمعززة من اللقاحات المضادة عن الفترة الحالية التي تصل إلى 7 أشهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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