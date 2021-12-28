محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع حي فيصل (فيديو)

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير والرصف والتطوير بمنطقة السلام واحد نطاق حي فيصل.

ورافق المحافظ خلال الجولة نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام لمحافظة السويس الأستاذ خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد ايهاب سراج الدين ورئيس حي فيصل المهندسة فاتن عبد العظيم وعدد من مديري المديريات ومسئولي المرافق العامة والخدمات.

وشملت الجولة متابعة أعمال الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات المياه والأرصفة قبل رصف شوارع “عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق والخرطوم والرباط”.

وشدد المحافظ خلال الجولة على مسئولي المرافق والشبكات المنفذة لاعمال التطوير بسرعة استكمال أعمال الجزيرة الوسطى بكل شارع مخطط ان يتم رصفه واعمال المسطحات الخضراء والانترلوك وأعمدة الإنارة.

وأثناء الجولة أكد المحافظ على رئيس حي فيصل بسرعة رفع الإشغالات والتعديات وعدد من الملاحظات التي رصدها المحافظ خلال الجولة وذلك بالتنسيق مع المرافق والمرور للحفاظ على الشكل الجمالي العام.

وفي نهاية الجولة، زار المحافظ مركز طب أسرة السلام لمتابعة سير العمل بالمركز والوقوف على آخر مستجدات الوضع بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم تطوير 26 مركز طب اسرة بنطاق الاحياء بالاضافة الى المجمع الطبي للتأمين الصحي الشامل بمنطقة 24 اكتوبر بحي فيصل.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من مهندسة سارة مجدي مدير المشروعات بحي فيصل ومهندس محمد صابر مدير الإدارات الهندسية بحي فيصل، بالإضافة عدد من مديري المديريات المعنيين بالجولة وإدارات المرور والمرافق والكهرباء والغاز والصرف الصحي ومياه الشرب وخطوط الاتصالات والمقاولين والشركات المنفذة لأعمال التطوير التي تتم بمنطقة السلام واحد نطاق حي فيصل.