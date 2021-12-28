الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تشارك في تكريم 535 مُعلما متميزا من برنامج المعلمين المبدعين

التكريم
التكريم

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، المعلمين الفائزين في برنامج المُعلمين المُبدعين الذي أطلقته مايكروسوفت.

وفى كلمتها، خلال الاحتفالية، أعربت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني عن سعادتها بهذه الاحتفالية، مشيدة بدور المعلم في بناء الأجيال والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية، موضحة أن المعلمين المتميزين بهذا البرنامج يستحقون كل تقدير وتكريم، باعتبارهم مثالاً للصبر والعطاء والإبداع والإنجاز والمثابرة.

وفى كلمته، أوضح المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر أن برنامج المُعلم المُبدع الخبير من مايكروسوفت قد بدأ هذا العام بهدف تأهيل المعلمين المتميزين لقيادة التغيير والتحول الرقمي وتدريب زملائهم على الأداء باستعمال التكنولوجيا ودمجها في عمليتي التعليم والتعلم باستخدام أحدث استراتيجيات التدريس المستخدمة في العالم لهذا الهدف، لافتًا إلى أنه قد تقدم للاشتراك في البرنامج أكثر من 800 مُعلم مصري وقد تم اختيار 535 معلم وفقًا لعدة معايير أهمها: (أن يكون المعلم حاصل على شهادات من مايكروسوفت تفيد اجتيازه لتدريبات علي هذه البرامج، وأن يكون المعلم شارك في تدريب عدد من زملائه على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن يقدم المُعلم ما يفيد بأنه قد وفر البيئة المناسبة لطلابه لاستخدام التكنولوجيا وإظهار تميزهم وإطلاق إبداعاتهم.

ومن جهته، أشاد محمود ناصف، مسئول المُعلمين المُبدعين بالمُعلمين الخبراء المصريين الفائزين هذا العام، لقيامهم بتطبيق ما اجتازوه في البرنامج على أبنائهم طلاب المدارس التي يعملون بها مما كان له أعظم الأثر عليهم، مؤكدًا أن المعلمين المصريين حصلوا على عدة مراكز عالمية متقدمة خلال مسابقات ومنتديات مايكروسوفت خلال الأعوام السابقة، وتُعد برامج مايكروسوفت التي انتجتها خصيصًا لهذا الغرض والموجودة كلها داخل حزمة برامج و أدوات أوفيس 365 من أكفأ البرامج المستخدمة في التعليم وأوسعها انتشارًا مثل: Microsoft times– Microsoft sway- Microsoft OneNote، بالإضافة إلى برامج الأوفيس.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم بعض من المعلمين الحاضرين داخل ديوان عام الوزارة بقاعة الفيديو كونفرانس، كما تم تكريم المعلمين في كافة محافظات الجمهورية بحضور مديرى إدارات التطوير التكنولوجى.

التعليم الفنى إلكتروني التكنولوجيا وزارة التربية والتعليم معلومات تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي التربية والتعليم مايكروسوفت وزارة التربية المعلومات

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الأخلاق المصرية

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