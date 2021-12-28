الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟.. مستشار المفتي: جائز بشرط

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سائل يقول: «هل يجوز لي الوضوء داخل الحمام؟، خاصة وأن الحوض الذي نتوضأ عليه داخل الحمام وليس ملحقًا به؟».

من جانبه، رد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، قائًلا: «إن الحمَّام كان يُطْلَقُ على المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ثم استخدم للدلالة على مكان قضاء الحاجة والاغتسال بأي ماء».

وأضاف «عاشور»، أن الوضوء في الحمام عمومًا صحيح، ولكن نقول للمتوضئ فيه: ينبغي عليك ألا ترفع صوتك في الحمام بالتسمية ولا بذكر الله، لا أثناء الوضوء ولا قبله ما دمتَ فيه، ولكن عليك أن تقول ذلك سرًّا، أي تجريها على القلب بغير تلفُّظٍ.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة. 

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية الوضوء الحمام الماء المكان القلب برنامج دقيقة فقهية قناة الناس

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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