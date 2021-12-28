الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع بـ«تعليم الوادي الجديد» لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة وبحضور مدير إدارة شئون الطلبة بقطاع تعليم المحافظة. 

وخلال اللقاء بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تنطلق يناير المقبل.

وشدد وكيل التربية والتعليم في الوادي الجديد، على ضرورة  الدقة فى العمل وحسن الآداء فضلا عن تكاتف الجميع من أجل مصلحة ابنائنا الطلاب هدفنا الأول، معربا عن خالص الأمنيات لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح

 

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تكريم 6 معلمين خبراء من معلمي المحافظة ضمن إحتفالية تكريم المعلمين المبدعين MIEEs (Microsoft Innovative Expert Educator) .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تكريم الأستاذة مى عبد اللطيف محمد   بمقر وزارة التربية والتعليم .

واختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتنمية مهارات الإدارة الحديثة  للعاملين بقطاع تعليم المحافظة .

وكيل وزارة التربية والتعليم موجهى عموم المواد الدراسية الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول يناير المقبل مصلحة ابنائنا الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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