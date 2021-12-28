بخطوات بسيطة.. موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر شهر يناير 2022

تنشر جريدة الدستور في هذا التقرير الخطوات البسيطة السهلة قبل عملية الحصول على كارت تطعيم “كوفيد-19”، وأخذ الجرعات، من خلال التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر شهر يناير 2022 الذي خصصته وزارة الصحة.

موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر 2022 وزارة الصحة

يجب فتح موقع وزارة الصحة عبر الإنترنت والدخول إلى صفحة تسجيل حالة الطلب من "هـــــنا".

الضغط على أيقونة التسجيل لطلب اللقاح.

تخصيص الشخص: عاملين بالقطاع الطبي، أصحاب أمراض مزمنة، التطعيم بغرض السفر.

كتابة المعلومات التالية: الاسم، والرقم القومي، وأيضا رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.



أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022

هناك عدد من الأعراض التي ظهرت على بعض الأشخاص وحددها الأطباء وهي كالتالي:

قد يظهر على الشخص نوع من الإعياء الشديد

يظهر على الشخص نوع من الحمى

قد يظهر على الشخص نوع من آلام الجسم

يظهر على الشخص نوع من صداع الرأس

قد يظهر على الشخص نوع من زيادة التعرق

يظهر على الشخص نوع من سيلان الأنف

قد يظهر على الشخص نوع من بحكة الحلق.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2022 موقع وزارة الصحة المصرية

بات الأمر سهلا الآن مقارنة بالسابق، حيث يوجد عدد كبير من أنواع لقاحات كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg

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