زحام وتكدس مروري بشوارع عزبة النخل.. والأهالي تستغيث

حالة من الفوضى والزحام اليومي انتابت شوارع منطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة، خاصة شارع ترعة التوفيقية والذي يشهد تكدس يومي من قبل السيارات وعرقلة حركة المارة نتيجة لذلك التكدس، وناشد الأهالي المسئولين والجهات العنية بالمنطقة لسرعة الأزمة وإنقاذ السكان من تلك المشكلة اليومية التي تسبب العديد من الأزمات لسكان منطقة عزبة النخل.

يقول كريم مصطفى أحد سكان المنطقة، إن شوارع عزبة النخل خاصة شارع ترعة التوفيقية يشهد زحام وتكدس بشكل يومي وينتج عنه شلل كامل في حركة المرور نتيجة لسير السيارات بالشارع بشكل عكسي مما يزيد أزمة التكدس ويؤدي لعرقلة حركة المواطنين أثناء السير بالشوارع.

وطالب كافة المسئولين والجهات المعنية بسرعة التدخل وتكثيف تواجد رجال المرور بذلك الشارع لضبط الحركة المرورية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين وعلى من يسير بشكل عكسي بالشارع.

ومن جانبه؛ أكدت غادة محمد إحدى سكان المنطقة أن الزحام والتكدس والفوضى العارمة بشارع ترعة التوفيقية نتيجة احتلال أصحاب المحال لجزء كبير من الشارع الرئيسي وعمل إشغالات ومخالفات على الطريق وهو ما يسبب تكدس السيارات ويجعلهم يسيرون بشكل عكسي، وناشدت المسئولين بحل الأزمة سريعا للحد من التكدس وحدوث كوارث مرورية بشكل يومي.

تابعت أنه على مدار ساعات اليوم خاصة ساعات الذروة تزداد حده تكدس السيارات والزحام بالشارع ومنها ينتج عنها فوضى وضوضاء ومشاحنات بين السائقين وبين المواطنين.

أكد مصطفى يحيي أحد سكان المنطقة على ضرورة فرض رقابة على أصحاب المحال والذين يفترشون جزء كبير من الشارع الرئيسي ببضائعهم ما يشغل الطريق ويسبب تكدس السيارات بهذا الشكل، لافتة إلى أن وجود مخالفات وإشغالات بالشارع هي السبب الأساسي في الفوضى بالشوارع.

واستكملت حديثها بضرورة فرض عقوبات على المخالفين من خلال تكثيف رجال المرور بالشارع، وعمل مطبات شوكية لمنع السير عكس الاتجاه، بجانب إلغاء الجراجات العشوائية على أرصفة الطريق العمومية .