الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستئناف على حبس دجال فيصل لمدة عام.. السبت

حبس دجال
حبس دجال

تقدم دجال فيصل باستئناف على حكم حبسه لمدة عام بتهمة النصب والاستغلال الجنسي لضحاياه وحددت محكمة الجيزة جلسة السبت المقبل أول يناير 2022، أولى جلسات الاستئناف على حكم الحبس.

وأصدرت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحبس دجال فيصل لمدة سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كان المتهم يستغل ضحاياه بوجود جن يسكن أرحامهن ويعاشرهن ويوهم ضحاياه بأنه يعالجهن. 

البداية كانت عندما أوهم المتهم ضحاياه بفك السحر واستغل ضعاف النفوس في حيله للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وغيرها في استغلالهم ومص دمائهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الدجال أيمن أبوسريع و3 دجالين آخرين، في حملة شنّتها إدارة الأموال العامة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في محافظات «الجيزة، الغربية، الشرقية، وسوهاج»، أسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين حال وجودهم في مقرات مزاولة أنشطتهم بمجال الدجل والشعوذة، بينهم مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بحوزته مضبوطات ومستلزمات تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، فضلًا عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

دجال فيصل عام النصب الاستغلال الجنسي لضحاياه محكمة الجيزة

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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