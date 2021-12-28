الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

58.6% نسبة الإصابة بـ«أوميكرون» فى أمريكا

أوميكرون
أوميكرون

أوضحت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نسبة الإصابة بمتحور «أوميكرون» مثلت 58.6 بالمئة من متحورات كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر.

وتم الكشف عن متحور «أوميكرون» واسع الانتشار لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج في نوفمبر تشرين الثاني، بينما اكتشفت الولايات المتحدة أول إصابة بالمتحور في الأول من ديسمبر كانون الأول لشخص تلقى تطعيمه بالكامل بعد سفره إلى جنوب إفريقيا.

ووفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تمثل نسبة الإصابة بمتحور دلتا 41.1 بالمئة من حالات كورونا.

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الأخلاق المصرية

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