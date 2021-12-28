الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرلمان العربي» يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ثمن البرلمان العربي، مخرجات الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن و فلسطين، الذي استضافته القاهرة، وحضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزيرالشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن مقررات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021.

وأكد البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال البيان، إن القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات فرضها التصعيد الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة بحاجة لكافة الجهود العربية من أجل استعادة الحق الفلسطيني المسلوب في أرضه وكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الحالي.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني، لمساعدة تلك الجهود التي تبذلها الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصرالعربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.


كما طالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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