الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس دجال فيصل سنة بتهمة النصب واستغلال ضحاياه جنسيًا

دجال
دجال

أصدرت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكم بحبس دجال فيصل لمدة سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كان المتهم يستغل ضحاياه بوجود جن يسكن أرحامهن ويعاشرهن ويوهم ضحاياه بأنه يعالجهن. 

البداية كانت عندما أوهم المتهم ضحاياه بفك السحر واستغل ضعاف النفوس في حيله للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وغيرها في استغلالهم ومص دمائهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الدجال أيمن أبوسريع و3 دجالين آخرين، في حملة شنّتها إدارة الأموال العامة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في محافظات «الجيزة، الغربية، الشرقية، وسوهاج»، أسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين حال وجودهم في مقرات مزاولة أنشطتهم بمجال الدجل والشعوذة، بينهم مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بحوزته مضبوطات ومستلزمات تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، فضلا عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

محكمة الجيزة دجال فيصل النصب

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وائل لطفي

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