مدير مشروع جمعيتي: 3200 منفذ منتشرين بمراكز وقرى الصعيد

كشف وائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مشروع جمعيتي منتشر من محافظة الجيزة حتى محافظة أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، موضحَا أن مشروع جمعيتي مماثل لبقال التموين، حيث أن المنفذ يحصل على عدد 28 سلعة بأفضل جودة.

وأضاف عبدالله أن عدد منافذ مشروع جمعيتي في محافظات الصعيد وصل إلى 3200 منفذ منتشرين بمراكز وقرى محافظات الصعيد، ومحافظة الجيزة بها حاليًا 480 منفذ منتشرين بجميع انحاءها قائمين على صرف سلع المنظومة التموينية.

وتابع عبدالله أن في عام 2021 تم انجاز المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي بعدد 983 منفذ، والمرحلة الرابعة قائمة حاليا بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بأقسامها الثلاثة أ ، ب ، ج بعدد 270 منفذ وتم تشغيل عدد 54 منفذ حاليا والباقي سيتم تشغيله بالتوالي بعد انجاز التشطيبات الخاصة بتلك المنافذ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مخزن امبابة للجملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الجيزة، بمشاركة كل من علاء فتحي سالم العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.