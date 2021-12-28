الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية تخاطب الرئاسة للمصادقة على النتائج النهائية

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

خاطبت المفوضية العيا للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية العراقية للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 

وذكر بيان للمفوضية، وفق لقناة دجلة العراقية، أنها خاطبت رئاسة الجمهورية العراقية «استنادًا لأحكام المادة 54 من الدستور»، من أجل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.

وكانت قد صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 اكتوبر الماضي، في بيان صادر عنها. 

وكانت المحكمة قد رفضت إلغاء النتائج الانتخابات بعد رد الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الاثنين، مصادقتها على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10أكتوبر، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

وأوضح مسؤول إعلامي في المحكمة، في بيان مقتضب: «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب»، إذ يفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

كانت أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها في حينه المفوضية الانتخابية العليا، تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لنتائج الانتخابات. وأكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدًا.

وسجلت الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 بعد الغزو الأمريكي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، فيما أعلنت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة.

وتمت الدعوة للانتخابات قبل موعدها الأصلي في 2022، لتهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019.

الانتخابات المفوضية العل رئاسة الجمهورية

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وائل لطفي

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