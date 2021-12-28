الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها تعيينات المعلمين.. 6 تصريحات هامة لوزير التربية والتعليم في البرلمان

طارق شوقي
طارق شوقي

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، عددًا من التصريحات الهامة خلال الجلسة العامة بالبرلمان. 

«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم.

  • لم نقدم وعودًا بتعيين الـ36 ألف معلم ولو توفرت ميزانية سنجري مسابقة جديدة .
  • في حال عقد مسابقة ستكون أولوية التعيين لـ36 ألف معلم والـ120 ألف معلم لخبرتهم.
  • وزارة التربية والتعليم تحتاج لـ320 ألف معلم لسد العجز.
  • جدول شهري للاجتماع بنواب البرلمان وسأدعو نفسي للحضور لمناقشة الملفات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى.
  • اتفقت مع  الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، على عقد اجتماع شهري وسأدعو نفسى لحضورها بدءًا من العام القادم.
  • تشكيل فريق عمل مشترك بين التربية والتعليم والنواب للخروج بأفكار يمكن تحقيقها.

 

وقال إيهاب منصور عضو مجلس النواب: "سألت الناس على صفحتى على فيس بوك لو عايزين نسأل الوزير نسأله فى إيه  فجالى 7 مليون سؤال".

وأضاف في طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالجلسة العامة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب لمناقشة مشكلات المنظومة التعليمية، “كنت من 3 سنين معانا بالمجلس وطرحت علينا فكرة تطوير التعليم وسعدنا بها، لكنها ما زالت فكرة وليست خطة، لأنه لابد من حل المشاكل حتى يتم تنفيذ الخطة”.

وتساءل عن كثافة الطلاب بالفصول الدراسية والتى تتراوح بين 70 و120 طالب في الفصل وعن السبورة الذكية المكدسة في المخازن وعجز المعلمين وارتفاع رسوم الامتحانات.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استجاب لاستدعاء مجلس النواب له اليوم الثلاثاء، بعد اعتذاره عن الحضور مرتين لارتباطه بمهمة عمل وطنية خارج البلاد، وأنا بعنه الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين.

وزير التعليم التعليم الفنى عضو مجلس النواب منظومة تطوير التعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يوم الثلاث القادم النوا وزير التربية والتعليم

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رسائل الصعيد

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