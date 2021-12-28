الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصرية للجملة»: نصرف سلعا تموينية بـ1.2 مليار جنيه شهريا

علاء فتحي
علاء فتحي

أكد علاء فتحي سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بدء صرف الدفعة الأولى من السلع التموينية لبقالي التموين وجمعيتي عن شهر يناير المقبل 2022، تمهيدا لصرفها للمواطنين من مستفيدي الدعم السلعي على البطاقات التموينية اعتبارا من أول يناير المقبل.

وشدد سالم، خلال جولة تفقدية لعدد من الإعلاميين بفرع الشركة بمحافظة الجيزة، على توافر جميع السلع الاستراتيجية الخاصة بالمقررات التموينية بجودة عالية دون نقص في أي منها.

وقال سالم إن مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تصرف سلعا بقيمة مليار و200 مليون جنيها شهريا، كمقررات تموينية، بينما تبلغ قيمة السلع الحرة والتي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية مقابل ترشيد استهلاك الخبز 50 مليون جنيه شهريا.

وأوضح أن مخازن الجملة منتشرة على مستوى المحافظات بواقع  حوالي 6000 مخزن جملة، تستمر في عمليات ضخ المقررات التموينية إلى منافذ الصرف طوال الشهر، لافتا إلى أن الشركة تصرف شهريا 28 ألف طن من الزيت، و60 ألف طن سكر، و20 ألف طن أرز، بالإضافة إلى باقي أصناف المنظومة التموينية البالغ عددها 32 سلعة تموينية.

وأكد سالم، أن الشركة لديها 62 غرفة تبريد وتجميد بقوة 805 أطنان منهم 580 طن تجميد و225 طن تبريد، منتشرة في جميع المراكز بالمحافظات، منها ثلاجة قنا سعة 100 طن تخدم الوجه القبلي، ويتم تخزين السلع التي تحتاج إلى تبريد وتجميد مثل الدواجن واللحوم والأجبان.

وتابع، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها أسطول نقل 128 سيارة بحمولة إجمالية 912 طنا، يتم استخدامه في نقل السلع التموينية لباقي المحافظات، ولديها أيضا مصنع سكر ينتج يوميًا 300 طن، وهو يخدم القاهرة الكبرى وبعض الفروع في المحافظات التي تحتاج السكر التمويني.

وأوضح فتحي أنه تم استقدام 10 ماكينات تعبئة تم توزيعهم على المحافظات، 2 ماكينة في محافظة الوادي الجديد ومثلهما في محافظة البحر الأحمر، لتعبئة السكر التمويني.

وأشار إلى أن مخزن جملة إمبابة يصرف سلعا تموينية بـ12 مليون جنيه لنحو 64 بقاال تموينيا و32 منفذ جمعيتي.

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