وزير التعليم: لا توجد تقارير رسمية عن تسمم الطلاب.. الوزارة مجرد «زبون»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحديث عن تسمم الطلاب ظهر على "السوشيال ميديا" ووسائل الإعلام ولا توجد أي تقارير رسمية بذلك، مؤكدا الرضا عن أداء جهاز الخدمة الوطنية.

وخاطب الوزير النواب الذين قاطعوا تصريحه بشأن تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية: «إذا كان لديكم أي معلومات موثقة عن تسمم الطلاب نسأل وزارة الصحة والأجهزة المعنية بهذا الأمر، الأمن الوطني والرقابة الإدارية وأجهزة كثيرة ممكن نسألها، وزارة التعليم الزبون الذي يحصل على الخدمة ولسنا مقدمها، و12 مليون بيستلموا الخدمة وهي أفضل مما سبق كثيرا».

ورد الوزير على مقاطعة النواب لحديثه مستطردا: «المقاطعات والأسلوب ده لعبة أنه مش هدخلها، وأسعى للإجابة على أسئلة النواب»، قبل أن يتدخل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالبا بحذف كلمة «لعبة من المضبطة».

وقال النائب فتحى قنديل، إن أزمة تسمم عدد من الطلاب على مستوى عدد من المحافظات ما هو إلا مؤامرة على الوزير، على حد قوله.

وتساءل قنديل عن مصير الـ36 ألف معلم، والـ 120 ألف معلم، ومصير المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لحل أزمة عجز المعلمين ولكن دون جدوى، ومشكلة مناهج الصف الرابع الابتدائي، قائلا: «بعض المعلمين مش عارفين يدرسوا للطلاب المنهج».

وقالت النائبة سناء السعيد: «الحكومة المصرية لديها خلفية عن كل هذه المشكلات»، مشيرة إلى أن هناك عجزا كبيرا جدا في المدرسين ورغم ذلك الوزير بين الحين والآخر يقول لن نعين أحد.

وأضافت: «لدينا إشكالية كبرى، الفصول فيها 120 طالبا ولا توجد كراسي يقعدوا عليها»، متابعة: «يبدو أن الوزير يتكلم عن خطة التطوير لدولة أخرى».

وتابعت: «الرئيس يتكلم عن الوجبات المدرسة ثم تظهر حالات تسمم، ويطلع لينا الوزير يقول أولياء الأمور هما السبب».