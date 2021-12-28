الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة «تيتان»

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيتان " للإسمنت، بحضور الكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بالمجموعة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على التعاون مع المجموعة في مجال تأهيل وتدريب الطلاب من خلال الاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالمصانع التابعة للمجموعة، معلنا عن تجهيز المجموعة لمدرج ومعمل علمي بكلية العلوم، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للطلاب، مشيدا بالدور المجتمعي الذي تقوم به المجموعة في  دعم العملية التعليمية والبحثية وتأهيل وتدريب الطلاب حرصا منها على دفع عجلة التطوير بالجامعة.

وأكد المهندس خالد بدوي حرص المجموعة الشديد على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية مع العديد من المؤسسات الخدمية داخل مجتمع بني سويف وخاصة مع المؤسسة التعليمية العريقة بالمحافظة، والتي حققت العديد من الإنجازات حتى وصلت إلى مرتبة متقدمة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأشار الكابتن توني عثمان، إلى أن المصنع سيوفر خبراء متخصصين لتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى دورات أخرى في المالية والمبيعات والتسويق، مع إمكانية تبني المجموعة عدداً من مشروعات التخرج لطلاب كليتي الهندسة والعلوم بما يعود بالنفع على المجتمع.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مركز الورش والخدمات الإنتاجية.

وافق الدكتور منصور حسن على مقترح إنشاء "برجولة" بمقاعد ومظلات ثابتة بجوار كافتيريا الحرم الجامعي، مشيراً إلى أنه تم وضع تصور لكل متطلبات واحتياجات المطعم، وتوفير وجبات جيدة للطلاب المغتربين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

تم خلال الاجتماع مناقشة متطلبات التشغيل الجزئي بمطبخ دار الضيافة بالشرق وما يحتاجه من أجهزة ومعدات، وتحديد مكان لتخزين الخامات، كما تم عرض قائمة بالأسعار المقترحة بمركز الخدمات الانتاجية، وعرض عينة للزي الخاص بالعمال، وتم تشغيل كل الماكينات الخاصة (ورشة الملابس)، وتم مناقشة توفير الملابس الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية.

بني سويف جامعة بني سويف العملية التعليمية السلامة والصحة المهنية دورات تدريب الصحة المهنية مجالات التعليم والبحث العلمي

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