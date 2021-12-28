آخر أخبار الطقس اليوم وغدًا في مصر.. إليك التفاصيل

أخبار الطقس اليوم وغدًا في مصر من أكثر الكلمات البحثية شيوعًا عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك في الأيام الأولى من فصل الشتاء الذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات ونشاط الرياح والأتربة خلال الفترة المقبلة.

آخر أخبار الطقس اليوم وغدًا في مصر

يتوقع خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية أن يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر وغدا الأربعاء 29 ديسمبر حيث يسود طقس مائل للبرودة على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومائل للدفء على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد نهارا فيما تزداد درجة البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع استمرار الطقس البارد حتى احتفالات رأس السنة الميلادية في 1 يناير 2022 واحتفالات الكريسماس حيث يمكن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المحافظات بالإضافة إلى الشبورة المائية التي تحجب الرؤية على الطرق السريعة مما تسبب في إغلاقها وتوقف حركة سير السيارات بها حتى انتهائها.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في القاهرة غدا الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021 العظمى 18 درجة والصغرى درجة 11 والسواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى درجة11 ومحافظة جنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة ومحافظات شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 8 درجة ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن شتاء 2022 سيشهد عدم استقرار في المناخ في القاهرة والمحافظات حيث تشهد بعض المناطق اضطرابات مناخية وتشهد منطقة سانت كاترين سقوط أمطار رعدية وثلجية حيث تتعرض مصر إلى اندفاع كتل باردة ومنخفضات من خلال شرق أوروبا.

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نشاط الرياح والأتربة خلال الفترة المقبلة 2022

تتسع دائرة البحث عبر المنصات الإلكترونية عن أخبار الطقس اليوم وغدًا ونشاط الرياح والأتربة حيث تشهد الفترة المقبلة نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة على مناطق غرب البلاد مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على معظم المحافظات أبرزها السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.