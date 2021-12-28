«غانم» تتفقد كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط (صور)

استقبل القائمين على العمل بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية، وذلك خلال أول زيارة لها عقب صدور قرار من رئيس الجامعة بتكليفها للإشراف على كلية الخدمة الاجتماعية لحين تعيين عميدًا لها.

جاء ذلك بحضور العميد السابق للكلية الدكتور حمدي أحمد أبو مساعد، الدكتور عصام محمد طلعت، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور سعودي محمد حسن، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيمان عبدالعال، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فضلًا عن لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف الإدارات بالكلية.

وفي هذا الشأن، أشادت الدكتورة مها غانم، بجميع القائمين على العمل بمختلف الأقسام وتعاون أعضاء هيئة التدريس وحرصهم على رعاية ودعم طلابهم في مختلف المجالات وتنمية مواهب الشباب، وحثهم على الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية إلى جانب المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تنظمها الجامعة.

وفي كلمتها، وجهت رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى ضرورة توعية الطلاب بالتوجه إلى مختلف المقرات الخاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالقاعات الدراسية والتأكيد على ارتداء الكمامات وإجراء أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص جامعة أسيوط على الحفاظ على سلامة أبنائها الطلاب.

وأضافت الدكتورة مها غانم، إنه من الضروري إنهاء جميع الإجراءات اللازمة للطلاب من أجل التنسيق لدخول الإمتحانات مع التأكيد على الجميع بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وعدم السماح للطلاب من دخول الإمتحانات إلا بعد إظهار شهادة التطعيم للقاح كورونا وسداد المصروفات الدراسية.