حصاد 2021.. الأهلي يواصل زعامة القارة وخطوة تفصل الفراعنة عن حلم المونديال

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2021 الذي شهد العديد من الأحداث الرياضية المصرية خاصة في كرة القدم، والتي كان النجم الأبرز بها هو النادي الأهلي الذي حقق العديد من النجاحات والإنجازات القارية والدولية خلال 2021.

كما تمكن نادي الزمالك من إعادة لقب الدوري الممتاز إلى خزائنه بعد غياب طويل، فيما حصد المنتخب الوطني المركز الرابع في بطولة كأس العرب بقطر، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يقام الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال القادم في شهر مارس المقبل، من خلال مباراتين ذهابا وإيابا مع أحد منتخبات المستوى الأول في إفريقيا، حيث ستحدد القرعة هوية المنتخب الذي سيواجه مصر ما بين الخماسي "المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال".

النادي الأهلي "3 ألقاب قارية وبرونزية عالمية":

خلال عام 2021، نجح الأهلي في مواصلة زعامته على كرة القدم الإفريقية، وفرض سيطرته على القارة السمراء، بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية إفريقيا حصدا للقب، ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه "الزمالك ومازيمبي الكونغولي" إلى خمسة ألقاب.

ففي مساء يوم 17 يوليو لعام 2021، نجح الأهلي في التتويج باللقب القاري العاشر، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ولم يكتف الأهلي بنيل لقب دوري أبطال إفريقيا فقط، بل نجح الفريق الأحمر في التتويج بلقبين لكأس السوبر الإفريقي، الأول كان بتاريخ 28 لشهر مايو، حيث حصد نادي القرن بطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السد" في الدوحة.

وقبل نهاية العام 2021 ، وبالتحديد في 22 ديسمبر، تمكن المارد الأحمر من حصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخه بعد الفوز على فريق مغربي آخر وهو نادي الرجاء البيضاوي، فيمباراة أقيمت في قطر أيضا، ولكن على ملعب "أحمد بن علي".

وحصد الأهلي السوبر الإفريقي بسيناريو خيالي، بعدما كان بطل مصر متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة للقاء، إلى أن سجل البديل طاهر محمد طاهر هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 90، لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب القميص الأحمر بنتيجة 6-5، وينتعش دولاب بطولات الأهلى بلقب جديد هو الثامن لكأس السوبر الإفريقي، بفارق أربعة ألقاب عن الزمالك ثاني أكثر فرق القارة تتويجا بالبطولة.

وعلى الصعيد الدولي، نجح الأهلي كذلك في تقديم مستوى مميز للغاية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر خلال شهر فبراير الماضي، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ويكرر إنجازه عام 2006 في اليابان.

واستهل الأهلي مشواره في المونديال بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد سجله لاعبه حسين الشحات، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي، حيث خسر الأهلي بهدفين نظيفين، ليلعب على المركز الثالث الذي حصده بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

الزمالك "بطل الدوري":

أما على الصعيد المحلي، فقد نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد صراع قوي مع الأهلي، لينال الفارس الأبيض اللقب في النهاية بعد غياب خمسة مواسم متتالية ذهب خلالها درع الدوري للغريم الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في موسمه 2020-2021، بعدما جمع 80 نقطة كاملة من الفوز في 24 لقاء، والتعادل في 8، والخسارة في مباراتين فقط، ليحصد اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي حل في الوصافة.

منتخب مصر:

خلال 2021، نجح المنتخب الوطني في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتصدر المنتخب ترتيب المجموعة السادسة ضمن منافسات المرحلة الثانية لتصفيات المونديال برصيد 14 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات على كل من ليبيا مرتين بنتيجتي 1-0 و3-0، وأنجولا بنتيجة 1-0، والجابون بنتيجة 2-1، فيما تعادل في مباراتين مع كل من الجابون 1-1، وأنجولا 2-2، ولم يتلق الفراعنة أي هزيمة.

ومن المقرر أن يقام الدور الحاسم لتصفيات المونديال في شهر مارس المقبل، من خلال مباراتين ذهابا وإيابا مع أحد منتخبات المستوى الأول في أفريقيا، حيث ستحدد القرعة هوية المنتخب الذي سيواجه مصر ما بين الخماسي "المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال".

وقبل نهاية 2021، خاض منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر، حيث نال الفراعنة المركز الرابع في المسابقة.

في البداية تصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العرب على حساب كل من الجزائر – التي حصدت اللقب في النهاية – ولبنان والسودان، حيث تفوق المنتخب الوطني على كل لبنان بهدف دون رد، والسودان بنتيجة 5-0، ثم تعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1.

وفي الدور ربع النهائي، فاز منتخب مصر على نظيره الأردني بنتيجة 3-1؛ ليبلغ الدور نصف النهائي ويضرب موعدا مع منتخب تونس الذي تأهل للنهائي على حساب الفراعنة بالفوز بهدف دون رد سجله عمرو السولية لاعب مصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.

ولعب منتخب الفراعنة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، ولكنه خسر أمام منتخب قطر بضربات الترجيح، لينال في النهاية المركز الرابع في كأس العرب.

المنتخب الأولمبي في "طوكيو":

شارك المنتخب الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، حيث تمكن من عبور دور المجموعات على حساب كل من منتخبي الأرجنتين وأستراليا، ليبلغ الدور ربع النهائي رفقة منتخب إسبانيا، غير أنه ودع منافسات الدورة، بعد الخسارة أمام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

طلائع الجيش "السوبر":

وفي أكبر المفاجآت الكروية لعام 2021، توج فريق طلائع الجيش بلقب السوبر المصري كأول لقب يحققه النادي في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وذلك يوم 21 سبتمبر الماضي.