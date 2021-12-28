مصادرة أفيون وحشيش مع 3 أشخاص بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الأفيون والحشيش المخدر بالتجمع الأول.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهما حال وجودهما بدائرة القسم وبحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش والأفيون، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفي محمول».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلـغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضـافا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية «له معلومات جنائية»، تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول»، واعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.