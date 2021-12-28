الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة أفيون وحشيش مع 3 أشخاص بالتجمع الأول

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الأفيون والحشيش المخدر  بالتجمع الأول.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهما حال وجودهما بدائرة القسم وبحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش والأفيون، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفي محمول».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلـغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضـافا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية «له معلومات جنائية»، تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول»، واعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

تحريات قسم شرطة التجمع الأول مبلغ مالي القبض المبلغ المالى معلومات جنائية الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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