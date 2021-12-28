الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين يصنعان الحشيش داخل شقة فى البساتين

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين لتصنيعهما الحشيش والاستروكس داخل شقة في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار متخذين من الشقة مسكن أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال وجودهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على «مكبس حديدي لتصنيع مخدر الحشيش - كمية من مخدر الحشيش والأستروكس - خلطة لتصنيع مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراماً- 3 فرد خرطوش محلى الصنع - 2 كباس - 48 قطعة سلاح أبيض - مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع - عدد من الطلقات النارية».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث البساتين عاطلين الحشيش شقة الاستروكس مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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