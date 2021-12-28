الرئيس السيسى: نعمل على تصويب أوضاع الـ50 عامًا الماضية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل على تصويب الأوضاع التي كانت سائدة على مدى الـ 50 عاما الماضية وإصلاحها وعدم ترك الأوضاع على ما هي عليه.

وقال الرئيس "تحدثوا للناس كما أتحدث أنا، ستجدون الناس معكم أكثر مما تتخيلوا، لأنهم يريدون المصلحة لبلدهم"، مضيفا "المواطن تحمل معنا السنوات السبع الماضية، إجراءات شديدة الصعوبة لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها ".

وشدد الرئيس على أن التسعير واتباع كافة النظم الحديثة في العمل سواء بالعلم والتكنولوجيا سيساعد على تحسين أوضاعنا.

وأضاف: "نحن في مصر، في ظروفنا الاقتصادية الصعبة، لا نحتاج للنجاح فقط بل نحتاج إلى قفزة وتفوق وطفرة، ولن أكتفى بنجاح يماثل 20% فقط، ولن يتم التفوق سوى بحوكمة الإجراءات في كل نقطة تتعلق بالكهرباء والمياه وتكلفة التشغيل، ولو تم تنفيذ الحوكمة والتسعير والإدارة سنحقق قفزة كبيرة".

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أهالي أسوان قائلا: "أنتم تحملتم شكلا من أشكال التلوث الموجودة في البيئة، ونعدكم أن نتأكد من تحقيق الحماية الحقيقية لكم، بعد تنفيذ محطات المعالجة والمعايير البيئية التي جرت في تلك المصانع، ونحن كمسئولين عن المشروع سنحقق تلك المعايير ونتأكد من استمراريتها، وهناك أجهزة في الدولة مسؤولة عن مراقبة المصانع بدون استثناء سواء حكومة أو قطاع خاص لتجنب أية أضرار للبيئة ".

وأكد أن حماية البيئة أمر في مصلحتنا جميعا، فلن نؤذى أنفسنا وأهلنا، والأمور لن تتحقق بالأماني، ولن يستثنى أحد من ذلك، فكلنا سواسية فيما يتعلق بحماية مصر وشعبها.

وقال الرئيس إن توجهنا كدولة أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا معنا، وأن يتم إدراج تلك الشركات في البورصة لما لها من قوائم مالية ومراقبة حقيقية، وبالتالي ستساعدنا أن يحقق أداؤنا وممارساتنا المعايير المطلوبة.

وقال الرئيس السيسي "عندما قمنا بعملية الإصلاح في شركات قطاع الأعمال كنا ننظر للعمالة وأهمية الحفاظ على حقوقها، فقد يتصور البعض أننا خلال عملية الإصلاح قد نغفل عن حق العمال، ولكن لن تكون عمليات الإصلاح على حساب العمال أبدا، فليس لهم ذنب، ونحن مسؤولون على الحفاظ على حقوق العمال والعاملين فى جميع الأحوال، والدولة فقط من تتحمل تكلفة الإصلاح".