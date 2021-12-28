الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«ست بمية راجل».. إشادات واسعة بسيدة أنقذت فتاتي حلوان من لص سحلهما لسرقتهما

السيدة
السيدة

إشادات واسعة بسيدة عجوز علي منصات السوشيال ميديا بعدما قررت التصدي لأحد اللصوص كان يستقل موتوسيكل وحاول سرقة فتاتين بالإكراه، ليقع الحرامى من علي الدراجة النارية وتنقذ الفتاتين من السرقة والخطر الذي كان يداهم حياتهما.

تداول رواد فيس بوك صورا للسيدة، وقال مصطفي عبيد:" الست بفطرة الام اللي ربنا خالقها بيها شيء عظيم والله .. ربنا يحفظها ويحفظ امهاتنا جميعا "، فيما غرد طه :" في ستات بالف راجل الله يباركلها في صحتها"، وكتب تامر علي :" الله يبارك في عمرها ..ست بميت راجل".

وغردت وفاء احمد:" والله لابد من البحث عنها وتكريمها في القنوات التلفزيونية .. الست مخافتش علي نفسها وحست أن دول بناتها وقامت بحمايتهم كانت ممكن تتسحل معاهم بس مهماش".

وفي بيان لوزارة الداخلية، قالت تم القاء القبض القبض علي اللص الذي كان يستقل الموتوسيكل، وكان فيديو رصد علي صفحات التواصل الإجتماعى، قيام أحد قائدى الدراجات بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة قسم حلوان.

وأضاف البيان الصحفي للوزارة الذي صدر خلال الساعات الماضية: أثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم  صدم إحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار، وقد أمكن من خلال المقطع تحديد المجنى عليهما كلاً من،" ألاء. م.ع" 14 عاما طالبة مقيمة بالعزبة البحرية- مصابة بسحجات بالركبة، و"سما.م.ع" 12 عاما طالبة مقيمة بذات العنوان، و"بشرى.س.ع"  59 سنة ربة منزل.

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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