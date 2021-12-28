وزير النقل: توريد أول قطار إسباني منتصف الشهر المقبل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم توريد أول قطار إسباني من إجمالي 6 قطارات، منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى أن القطارات الجديدة تأتي بشكل مميز للغاية يختلف كلية عن القطارات القديمة وهو ما تسعى الهيئة له فى الوقت الحالى لتوفير أعلى مستوي من الراحة لجمهور الركاب.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل أنه سيتم توريد باقى القطارات قبل انتهاء قبل 30 يونيو المقبل، وسيتم توفير مستثمر أجنبي لتشغيل القطارات الجديدة، موضحا أن الهيئة لا تتمكن من الإدارة بشكل كامل وذلك نظرا لعدم القدرة على التشغيل والإرة والصيانة لذا لابد من توفير مستثمر أجنبي أو قطاع الخاص.