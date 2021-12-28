الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: توريد أول قطار إسباني منتصف الشهر المقبل

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم توريد أول قطار إسباني من إجمالي 6 قطارات، منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى أن القطارات الجديدة تأتي بشكل مميز للغاية يختلف كلية عن القطارات القديمة وهو ما تسعى الهيئة له فى الوقت الحالى لتوفير أعلى مستوي من الراحة لجمهور الركاب.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل أنه سيتم توريد باقى القطارات قبل انتهاء قبل 30 يونيو المقبل، وسيتم توفير مستثمر أجنبي لتشغيل القطارات الجديدة، موضحا أن الهيئة لا تتمكن من الإدارة بشكل كامل وذلك نظرا لعدم القدرة على التشغيل والإرة والصيانة لذا لابد من توفير مستثمر أجنبي أو قطاع الخاص.

وزير النقل توريد قطار اسباني منتصف الشهر المقبل قطار اسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

السيسي: لا أحتاج شيئا من المواطن.. «أنا عايز أديله وأغنيه»

«جابكو» للبترول تُعلن عن وظائف جديدة

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

السيسي: الخوف على الكراسي خرب البلد.. والعلاج محتاج فلوس

حقيقة إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسى الحالى

كل شىء عن معرض الكتاب 53.. التذكرة «أونلاين» بـ5 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل