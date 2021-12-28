مصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بالشرقية

أمرت جهات التحقيق في الشرقية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري في مشاجرة مع آخرين ناحية عزبة الحريري، بمركز الزقازيق، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بحدوث مشاجرة بعزبة الحريري دائرة قسم أول الزقازيق، بين طرف أول "علي" 23 عامًا، وصديقه وطرف ثاني "أكرم" و"عبدالرازق" بسبب خلافات بينهم.

وتبيَّن من التحريات التي أجراها ضباط قسم أول الزقازيق مقتل "علي" من الطرف الأول متأثرًا بإصابته بطعنات وطلق ناري، وتمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط المتهمين "أكرم" و"عبدالرازق" عاطلين من الطرف الثاني، وجارٍ ضبط المتهم الثالث.

وجرى إحالتهم جميعًا للنيابة العامة، التي قررت برئاسة أحمد دياب، مدير نيابة قسم أول الزقازيق، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.