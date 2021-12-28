رفع الإشغالات وغلق مراكز دروس خصوصية بقرى ومراكز كفرالشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفرالشيخ "بيلا وفوه والحامول ودسوق، ومطوبس، عددًا من الحملات لرفع الإشغالات، ورفع كفاءة ومعالجة الصرف الصحي، ومبادرات تجميل الشوارع وتشجير المقابر، وصيانة كشافات وخطوط الإنارة العامة، وغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأجرى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية لقريتي الحوة والجرايدة، لمتابعة أعمال البنية التحتية وشبكات المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف الصحي داخل القرية، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الجرايدة، أقسام المحطة، وطاقة التشغيل ومراحل التنفيذ ومكونات المشروع، وأنظمة التشغيل، والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل، وجودة الأعمال التي تمت بالمحطة.

كما تفقد المراحل الإنشائية بالمدرسة الثانوية المشتركة بقرية الحوة، لتوفير أوجه الرعاية الخدمية لجميع أهالي القرية، وتحسين جودة الحياة إلى نحو حياة أفضل، كما تابع المشاركة الإيجابية لأهالي قرية الحوة في تنفيذ مبادرة تجميل شوارع القرية بزراعة الأشجار المثمرة، مشيدًا بالروح الوطنية والوعي البيئي لدى أهالي القرية.

وتابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع تجمعات ومخلفات الأمطار بشوارع المدينة، بالإضافة إلى الدفع بمعدات الوحدة المحلية بفوه، لرفع التجمعات أولًا بأول، موجهًا بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال، ورفعها أولًا بأول، بالإضافة إلى التواجد المستمر في الشارع وحل مشاكل المواطنين فورًا، وأشرف على أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة بشوارع المدينة.

كما أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على حملة لغلق الدروس الخصوصية، وتمكنت من غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الصرف الصحى بقرية البراجة والبصراط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى متابعة أعمال مغذى قرية،ابيانه ومنية المرشد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة أعمال ردم الحفر، ورفع كفاءة طريق محكمة مطوبس.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة أعمال إنشاء صفايات الأمطار بالمناطق الجارى رصفها بأحياء دسوق جنوب وشمال، بالإضافة إلى حملة النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات والأراضى الفضاء، كما تمت متابعة إصلاح المقاعد الخاصة بحديقة الميدان الإبراهيمى.

وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملات النظافة والمتابعة الميدانية لمحطات الصرف الصحى، ورفع باقي مخلفات الأمطار بشوارع قرية محلة دياى، كفرمجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفرالعرب، واستمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع، والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع، كما تم العمل على تسليك خطوط الصرف الصحى، وخفض المنسوب، وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق إصلاح أخطار الصرف الصحى وأعمال التطهير بمنطقة كوبرى المدير، موقف الأرياف، شارع الشيخة صباح، شارع المكنة أو النهضة، جامع الجيرى، شارع السلام خلف المحلج، رجب محمد مرعي، شارع سعد، أمام مكتبه فرج شارع سعد، عند مسجد العبسى، أمام مسجد الحدادين بجوار مصنع الصعيدي، وتطهير شارع السعيد نعيم بالشركات.