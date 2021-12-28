انطلاق احتفالية الأزهر باليوم العالمى للغة العربية

انطلقت احتفالية الأزهر الشريف، باليوم العالمي للغة العربية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وبدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عزت السيد راشد من منطقة الشرقية الأزهرية.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة إلهام شاهين عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد.

وتضمن الاحتفالية الحديث عن عدة محاور أهمها: دور اللغة العربية في تطوير الأداء التعليمي، وجمال الخط العربي وتطوره، والمعاجم اللغوية ومواكبة العصر، ودور اللغة العربية في التوحيد بين الشعوب.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاحتفالية تأتي ضمن اهتمامات مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باللغة العربية؛ والتي تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مرّ العصور والأزمنة؛ بل وأثّرت في غيرها من اللغات الأخرى.

وأشار الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن اللغة العربية في الوقت الحالي تحتاج منّا جميعًا أن نسعى إلى الحفاظ عليها من التحديات المعاصرة؛ لأنها تمثل الهوية التاريخية والحضارية لكل عربي يعتّز بتاريخه وهويته، خاصة بعدما تعرضت له اللغة العربية من محاولات تغريب خلال الفترات الماضية.

وأضاف "داود"، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة يأتي في إطار ما تتعرض له اللغة العربية وتواجهه من مخاطر حقيقية تتمثل في الغزو الثقافي الأجنبي، وانتشار اللغات الأجنبية الأخرى، وظهور بعض الدعوات الشاذة التي تدعو إلى التخلي عن اللغة العربية، إضافة إلى تفشي الأخطاء اللغوية، ما يتطلب منا الوعي بخطورة هذه التحديات على الهوية والثقافة.