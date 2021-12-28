وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد ويصفه بـ«عام العبور نحو الجمهورية الجديدة»

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعين الرئيس على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعرب وزير الأوقاف - في بيان اليوم - عن تفاؤله بأن تشهد مصر خلال هذا العام انطلاقة كبيرة نحو المستقبل، مؤكدا أن هذا العام بإذن الله تعالى هو عام العبور نحو الجمهورية الجديدة ، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الأمر ليس مجرد انتقال مكاني، ولا هو مجرد تطوير للعمران، إنما هو تطوير مستمر وغير مسبوق للعمران والبنيان والإنسان ونظم الإدارة ، في عملية ديناميكية طموحة ، تهدف إلى العبور بمصر نحو المستقبل وهي في مصاف الدول العصرية الحديثة الأكثر نموًا وتقدمًا.

وأضاف وزير الأوقاف: نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الرئيس وأن يوفقنا جميعًا حكومة وشعبًا للارتقاء بمصرنا العزيزة إلى المكانة التي تستحقها بين الدول والأمم الأكثر تقدمًا في عالمنا المعاصر.