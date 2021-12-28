الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 1» تعلن شرح درس الطاقة والحركة لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أذاعت قناة مدرستنا 1 شرح درس الطاقة والحركة بمادة العلوم لطلاب للصف الرابع الابتدائي.

وخاطبت صفحة القناة الرسمية على فيسبوك الطلاب متسائلة عن كيفية الحصول على الأجسام المتحركة على الطاقة.

وأضافت: "أعزائي طلاب الرابع الابتدائي تعالوا نعرف الإجابة سويا في الفيديو مع شرح مبسط من درس الطاقة والحركة مادة العلوم:

https://www.facebook.com/MadrasetnaPrimary/videos/2087500001401673

وطالبت القناة من جميع الطلاب قائلة إذا فاتك أي درس شاهدوه على قناتنا على اليوتيوب بجودة HD من هنا:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw.

ويستكمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أداء اختبارات المهام الآدائية، بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي التلاميذ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر، اختبار المهام الأدائية في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

ويختتم التلاميذ غدا  الأربعاء الموافق  ٢٩ ديسمبر، اختبار المهام الأدائية بإداء مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وأعد هذه الاختبارات مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتم تنفيذها داخل الفصل على مدي حصتين متتاليتين بإشراف معلم المادة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية هذه الاختبارت، مشددا على ضرورة حضور التلميذ واداء داخل الفصل المدرسي فى المواعيد المحددة لها.

وأكدت، أن هذه الاختبارات عبارة عن أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، كما تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

كما أعلنت التربية والتعليم، أن هؤلاء التلاميذ تدربوا عليها كثيرا أثناء اليوم الدراسي، لافتا إلى أنها عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى، حيث أن هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

 

رؤية مصر 2030 حتى هدف التعليم الفنى إلكتروني عمل التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم المدارس سوق العمل تطوير التعليم 2030 على مستوى الجمهورية مهارات مستوى الجمهورية تكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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