الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات المشدد 5 سنوات لعاطل زوّر رخصة سيارة مسروقة بأكتوبر

حبس عاطل
حبس عاطل

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير رخصة سيارة مسروقة وتوكيل رسمي خاص بسيارة.

واتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، والمتهمين جميعاً هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة تسيير، المنسوب صدورها لوحدة مرور السلام التابعة للإدارة العامة للمرور عن طريق الاضافة بان أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزويره.

وذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واشتركوا واخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هـو التوكيل رقم 365 لسنة 2014 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق عين شمس النموذجي وذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزويره فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت المحكمة أنهم استعملوا المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول والثاني بواسطة المتهم الأول بـان تقدم به لأحد مأمور الضبط القضائي للاحتجاج بمـا مدون بهما مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالأوراق، وقلدوا وآخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية - خاتم مكتب توثيق عين شمس النموذجي-.

وإمضاءات موظفيها بـان قاموا بإنشاء قوالب أختام على غرار نظيرتها الصحيحة واستعماله في البصم به على المحرر موضوع الاتهام الثاني مع علمهم بتقليده، وسرقوا نموذج رخصة تسيير خالية البيانات تحمل رقم سريال : ۲۸۸۳٢٩٢٤ حال كونها سبق تسليمها للمختص بوحدة مرور الحوامدية والمعهود إليه بحفظها والمبلغ عنها بواقعة المحضر رقم ٤٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنح الحوامدية.

محكمة جنايات الجيزة معاقبة عاطل لسجن المشدد الحكم الوظائف العمومية

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