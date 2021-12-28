افتتاح الأسبوع الثالث من المسرح المتنقل بقرية أولاد علي بسوهاج

في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تحقيق العدالة الثقافية؛ يواصل المسرح المتنقل فعالياته للأسبوع الثالث بقرية أولاد على بالمنشأة بقرى "حياة كريمة"، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وقرآن كريم الشيخ مصطفى وكلمة مدير عام فرع ثقافة سوهاج، أعقبها كلمة النائب أحمد ابو كريشة وتحدث عن إنجازات "حياة كريمة" فى قرية أولاد على بالمنشاة وما تم تنفيذه على أرض الواقع والميزانية المخصصة التي وفرتها الدولة للقيام بهذا المشروع من صرف مغطى وتبطين الترع وتوفير الخدمات، أعقبها عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بسوهاج بقيادة المايسترو خالد حبشي وعدد من الأغاني الوطنية منها "أعظم وطن، هو ده البطل اللي ضحى، تسلم الايادي، وبالأحضان، وأم الدنيا"، ثم محاضرة بعنوان "أضرار المخدرات على المجتمع" حاضرتها الدكتورة همت محمد أحمد والتي تحدثت خلالها عن أضرار المخدرات على الشخص وكيف تؤثر على المجتمع من الناحية الاقتصادية بعد أن تضر بشباب الوطن وتجعلهم فاقدين الوعي وكيف أن الإسلام حرم كل ما يذهب العقل وأنه أيضا لا يقبل الضرر، تلاها أمسية شعرية شارك كلا من الشاعر جميل عبدالرحمن، أوفى عبد الله الأنور والدكتور عاصم المزلاوى، ومحمد عارف.

أعقبها كلمة مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافى عن المسرح المنتقل بسوهاج ومبادرة "حياة كريمة"، واختتمت بعرض فني لفرقة الإنشاد الدينى بسوهاج بقيادة خالد حجو، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغاني الدينية والمدائح النبوية "أهل الوفا هم، يا آل بيت النبي، صلي الله علي محمد، المسك فاح، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلاة من الرحمن، ياجد السلالة"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية من تدريب أحمد محمد السيد.