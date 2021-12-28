الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أممى: الصراع فى إثيوبيا يؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقى بأكملها

الصراع في إثيوبيا
الصراع في إثيوبيا

قالت الأمم المتحدة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن منطقة تيجراي الواقعة في شمال إثيوبيا كانت بؤرة القتال في إثيوبيا بين القوات الحكومية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، مؤكدة على أن الصراع في إثيوبيا يؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

وتابعت الأمم المتحدة في تقريرها: الاضطرابات في تيجراي أدت إلى تفاقم المخاوف الإنسانية ففي فبراير  ورد أن الأشخاص الذين نزحوا بسبب العنف باتوا يأكلون  أوراق الشجر من أجل البقاء على قيد الحياة وبحلول شهر يونيو  قدر برنامج الأغذية العالمي أن حوالي 350.000 شخص معرضون لخطر المجاعة.

وردت أنباء متواصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي، بما في ذلك أنباء مقلقة عن إساءة معاملة المدنيين واستهداف عمال الإغاثة.

كما  قُتل ثلاثة موظفين من منظمة أطباء بلا حدود في يونيو، وفي يوليو، ناشد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أجل الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى تيجري ، ووقف الهجمات المميتة على عمال الإغاثة.

ومع ذلك، استمر العنف في التصاعد، وكانت البلاد تحت حالة الطوارئ بحلول نوفمبر، عندما شارك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عن اعتقال أشخاص من أصل تيجراي واعتقالهم في العاصمة أديس أبابا وأماكن أخرى.

وقالت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة ، روزماري دي كارلو ، لمجلس الأمن إن مستقبل البلاد يكتنفه الآن "حالة من عدم اليقين الخطيرة" ، مؤكدة على أن الصراع في أُثيوبيا يؤثر على استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

يأتي هذا ويعيش اقليم تيجراي في الشمال الإثيوبي في حالة من الجوع ونقص الأدوية والتطعيمات الضرورية والالزامية للاطفال بسبب منع الحكومة الأثيوبية دخول قوافل المساعدات الانسانية إلى الإقليم، حيث اندلعت الحرب من نوفمبر قبل الماضي وحتى الان.

تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي الأوضاع الانسانية في تيجراي الصراع في تيجراي العنف في تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

السيسى ينتقد البدلات والرواتب المبالغ فيها بمصانع القطاع العام: تهمنى البلد فقط

السيسى من أسوان: «الإدارة الجيدة مفيش فيها خواطر»

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

«الصحة» لـ«الدستور»: نعيش ذروة موجة كورونا الرابعة.. وهذه خطتنا لـ«أوميكرون»

5 مشروعات لتنمية حقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

السيسى: لا نريد العودة لـ«الخراب» الذى عانت منه المصانع بعد 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل