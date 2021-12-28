الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

25 جراحة روبوتية ناجحة بـ«عين شمس التخصصي»

جراحة
جراحة

أعلن الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور، نائب مدير المستشفى، نجاح إجراء 25 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات.

وتم إجراء 10 عمليات في تخصص الجراحة العامة و8 عمليات في تخصص جراحة المسالك و4 عمليات في تخصص جراحة النساء و3 عمليات جراحة القولون.

وبلغت نسبة نجاح جميع العمليات 100% من حيث الدقة والأمان وسرعة خروج المريض من المستشفى وعودته إلى الحياة الطبيعية.

ولأول مرة على مستوى العالم، يقوم الدكتور الجراح الدكتور طارق يوسف والدكتور أحمد علي بإجراء عملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي.

شئون التعليم والطلاب ممدوح الدماطى تعاون مدير مستشفى زاهى حواس المستشفيات عملية جراحية كلية الطب

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الأخلاق المصرية

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