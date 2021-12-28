الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تمنح الحامل في الأسبوع 28 إجازة استثنائية حتى الولادة

أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً بإعطاء السيدة الحامل في الشهر السابع «الأسبوع الـ28» من الحمل إجازة استثنائية حتى نهاية الحمل بداية من يوم 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022 على أن تقوم اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بالسماح بإعطاء تلك الإجازة دون استثناء.

وأكدت الوزارة في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه أن هذا القرار ساري حتى يوم 30 يونيو من عام 2022 ويعاد عرضه مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة المرأة الحامل خلال جائحة كورونا وما يتسبب فيه من مضاعفات لها. 

وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل إجازة استثنائية

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