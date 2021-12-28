تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الاستروكس»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية مخدر الاستروكس وكلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.