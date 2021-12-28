الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الاستروكس»

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية مخدر الاستروكس وكلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات الاتجار بالمواد المخدرة مخدر الاستروكس قسم شرطة السلام ثان قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

وفاة الفنان السوري محمد المشاط عن عمر ناهز 85 عامًا

«الصحة» تمنح الحامل في الأسبوع 28 إجازة استثنائية حتى الولادة

اليوم.. نظر محاكمة متهمين اثنين بقتل جارهما في الخليفة

«الاتصالات» تُشارك في مشروع جديد من برنامج «إيراسموس بلس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل