الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تنظم احتفالية «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» 29 ديسمبر

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، غداً الأربعاء، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة 

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وعلى هامش الاحتفالية تشارك كل الكليات بفقرات، كما تم الإعلان عن إقامة عدد من المسابقات الفنية والثقافية والفنون التشكيلية المختلفة، الأغاني، كما تم عقد لجان الحكم على الأعمال الفنية المقدمة وإعلان الفائزين بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، أسفر عنها فوز عدد من الأعمال الفنية من الكليات المتخصصة وغير المتخصصة وذلك من بين 130 عملاً فنياً متقدماً، والذين سوف يتم تكريمهم خلال الاحتفالية.

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وجاءت نتيجة تحكيم مسابقة «قل لا للفساد» 2021- 2022 في مجال البوستر بفوز عبد الرحمن أحمد عبد الحكيم بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول، مرام مصطفي علي بكلية الفنون التطبيقية بالمركز الثاني، فاطمة سيد إبراهيم بكلية الخدمة الاجتماعية بالمركر الثالث.

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وفي مسابقة اللوجو فاز العمل المقدم من فريق كلية الصيدلة بالمركز الأول وهم د. نجلاء محمد أحمد ونعمة عبد الله ونور خالد عبد القوي، وفازت ياسمين خالد فتحي بكلية التربية الفنية بالمركز الثاني، ندى خالد جودة بكلية التربية الفنية بالمركز الثالث، دينا عماد من كلية الحقوق «تشجيعي».

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، الدكتور منال محمد علي الوكيل، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، منال محمد، أحمد يحيى عبد الفتاح.

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

كما قدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أغاني من كلية التربية، كلية التربية الموسيقية وتم تسجيلها وسيتم عرضها خلال الاحتفالية، كما سيقدم طلاب كليات التربية الرياضية بنين وبنات عروض رياضية، وكذلك معرض أعمال فنية من الكليات المتخصصة، فقرات شعرية من آداء الطلاب، كذلك يقدم طلاب قسم المسرح بكلية الآداب بعض الفقرات، ويتم تقديم فيديو كليب متخصصة من مختلف الكليات وذلك علي هامش الاحتفالية.

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احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية الحقوق جامعة حلوان مكافحة الفساد رعاية الشباب كلية التربية لجنة تحكيم الأعمال الفنية كلية الصيدلة اليوم العالمى عمل فني هيئة التدريس كلية الفنون التطبيقية رئيس الجامعة

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وائل لطفي

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