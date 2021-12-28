الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة متهمين اثنين بقتل جارهما في الخليفة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين في اتهامهما بقتل مواطن لخلافات على الجيرة في منطقة الخليفة.

كانت النيابة أحالت كلا من «أكرم. م» و«يوسف. ع» إلى محكمة الجنايات، لأنهما في يوم 15 يوليو 2020 حال كون المتهم الأول تجاوز الـ15 عاما قتل المجنى عليه «عماد. ح» عمدا مع سبق الإصرار.

وأشارت التحقيقات، إلى أنهما عقدا العزم وبيتا النية على ذلك إثر خلاف بين المتهم الأول وأهلية المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة» ماسورة حديدية، ونفاذا لمخططهما توجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه وأهليته به، وما إن ظفرا به حتى كال له المتهم الأول ضربة بسلاحه الأبيض «سنجة» استقرت بذراعه اليسرى، ثم انهال الثانى على رأسه بماسورة حديدية قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين إصابته، وحازا وأحرزا سلاحا أبيض وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة» ماسورة حديدية بغير مسوغ قانونى.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين بقتل قتل مواطن منطقة الخليفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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